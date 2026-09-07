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Kursverlauf 07.09.2026 09:28:16

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX aktuell erneut ins Plus.

LEG Immobilien
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent stärker bei 32’381.38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 359.347 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.047 Prozent auf 32’339.98 Punkte an der Kurstafel, nach 32’355.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32’415.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32’270.86 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 32’407.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 32’466.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30’011.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 7.73 Prozent auf 39.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.66 Prozent auf 75.05 EUR), JENOPTIK (+ 2.29 Prozent auf 41.04 EUR), Siltronic (+ 1.92 Prozent auf 79.55 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.80 Prozent auf 84.70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-2.53 Prozent auf 231.20 EUR), LEG Immobilien (-1.75 Prozent auf 48.28 EUR), AUTO1 (-1.63 Prozent auf 21.68 EUR), TAG Immobilien (-1.62 Prozent auf 12.13 EUR) und Aroundtown SA (-1.52 Prozent auf 1.87 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 173’932 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.310 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.34 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Aroundtown SA 1.75 0.34% Aroundtown SA
AUTO1 20.22 0.10% AUTO1
freenet AG 22.68 0.80% freenet AG
JENOPTIK AG 38.20 3.58% JENOPTIK AG
LEG Immobilien 45.08 0.09% LEG Immobilien
Nordex AG 38.44 13.39% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 26.93 0.82% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41.33 1.40% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 216.60 -0.91% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 74.40 3.48% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 70.05 1.30% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 11.31 -0.09% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14.22 1.61% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 78.51 0.50% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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