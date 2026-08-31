AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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31.08.2026 17:58:02
Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich mit Abgaben
Der MDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche im Minus.
Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent leichter bei 32’776.59 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365.753 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.365 Prozent auf 32’909.22 Punkte an der Kurstafel, nach 33’029.91 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’937.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32’759.27 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 31’980.52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 33’352.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der MDAX mit 30’286.90 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.80 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 3.17 Prozent auf 14.95 EUR), AUMOVIO (+ 2.08 Prozent auf 36.85 EUR), TRATON (+ 1.69 Prozent auf 38.42 EUR), Evonik (+ 1.17 Prozent auf 19.01 EUR) und K+S (+ 1.10 Prozent auf 16.51 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TAG Immobilien (-3.58 Prozent auf 12.65 EUR), Aroundtown SA (-3.14 Prozent auf 1.91 EUR), Siltronic (-2.59 Prozent auf 79.00 EUR), TUI (-2.52 Prozent auf 7.03 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.44 Prozent auf 69.90 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’783’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41.031 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.35 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu AUMOVIO
|
18:00
|August 2026: Die Expertenmeinungen zur AUMOVIO-Aktie (finanzen.net)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.