Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Micron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Der Aufschwung im DRAM-Halbleiterzyklus sei nun im 14. Quartal und könnte noch fünf Quartale weiterlaufen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Üblicherweise dauerten diese Zyklen acht bis neun Quartale. Mit der von KI-Anwendungen getriebenen Nachfrage und einer Verschiebung hin zu speicherlastiger agentischer KI könne das Angebot weiter nicht Schritt halten. Pajjuri rechnet mit einem weiteren starken Quartal des US-Chipherstellers und sieht für den Aktienkurs Luft nach oben./rob/gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 1’500.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’004.77
|
Abst. Kursziel*:
49.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’009.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.64%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
20:27
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
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20:03
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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17.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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