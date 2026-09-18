Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’726 -0.1%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9440 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’381 0.9%  Bitcoin 66’572 5.7%  Dollar 0.8221 -0.2%  Öl 103.3 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Wie viel Verlust eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Suche...
ETF Sparplan

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

820.76
CHF
14.81
CHF
1.84 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 19:50:01

Micron Technology Outperform

Micron Technology
820.76 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Micron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Der Aufschwung im DRAM-Halbleiterzyklus sei nun im 14. Quartal und könnte noch fünf Quartale weiterlaufen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Üblicherweise dauerten diese Zyklen acht bis neun Quartale. Mit der von KI-Anwendungen getriebenen Nachfrage und einer Verschiebung hin zu speicherlastiger agentischer KI könne das Angebot weiter nicht Schritt halten. Pajjuri rechnet mit einem weiteren starken Quartal des US-Chipherstellers und sieht für den Aktienkurs Luft nach oben./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 17:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Micron Technology

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Micron Technology-Kurs >5 >10
Fallender Micron Technology-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 1’500.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1’004.77 		Abst. Kursziel*:
49.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1’009.16 		Abst. Kursziel aktuell:
48.64%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Micron Technology Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:50 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen