NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Micron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Der Aufschwung im DRAM-Halbleiterzyklus sei nun im 14. Quartal und könnte noch fünf Quartale weiterlaufen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Üblicherweise dauerten diese Zyklen acht bis neun Quartale. Mit der von KI-Anwendungen getriebenen Nachfrage und einer Verschiebung hin zu speicherlastiger agentischer KI könne das Angebot weiter nicht Schritt halten. Pajjuri rechnet mit einem weiteren starken Quartal des US-Chipherstellers und sieht für den Aktienkurs Luft nach oben./rob/gl/nas;