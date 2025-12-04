Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.57CHF
0.02CHF
0.90 %
14:24:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.12.2025 12:50:20
Aroundtown SA Buy
Aroundtown
2.57 CHF 0.90%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag an robuste Quartalszahlen an./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2.73 €
|
Abst. Kursziel*:
50.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.87%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
03.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Experten sehen bei Aroundtown SA-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.11.25
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)