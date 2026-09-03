Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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03.09.2026 10:02:30
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Aroundtown SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Aroundtown SA-Papier letztlich bei 1.52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Aroundtown SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 659.413 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 1.88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’237.72 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.77 Prozent erhöht.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 2.15 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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