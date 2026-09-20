|Langfristige Performance
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20.09.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bei einem frühen Worldcoin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1.511 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLD investiert, befänden sich nun 6’617.09 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0.4326 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’862.26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 71.38 Prozent.
Am 01.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Am 21.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.471 USD.
Redaktion finanzen.net
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