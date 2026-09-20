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Lukrative POL-Investition? 20.09.2026 19:43:08

Wie viel eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

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Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

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Am 19.09.2021 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1.313 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 7’615.12 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 798.01 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 19.09.2026 0.1048 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92.02 Prozent verringert.

Bei 0.068407 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2497 USD.

Redaktion finanzen.net

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