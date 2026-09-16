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18.09.2026 20:22:25

Volkswagen (VW) vz Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach einer massiven Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Reaktion darauf, dass VW die Jahresziele für den Barmittelzufluss und die Nettoliquidität in der Autosparte beibehalten habe. Am 5. Oktober biete eine Unternehmensveranstaltung eine Gelegenheit, um sich mit dem VW-Finanzvorstand über diese Entwicklungen auszutauschen./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Rating update:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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