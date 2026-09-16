Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach einer massiven Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Reaktion darauf, dass VW die Jahresziele für den Barmittelzufluss und die Nettoliquidität in der Autosparte beibehalten habe. Am 5. Oktober biete eine Unternehmensveranstaltung eine Gelegenheit, um sich mit dem VW-Finanzvorstand über diese Entwicklungen auszutauschen./rob/gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75.16 €
|
Abst. Kursziel*:
46.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.02%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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