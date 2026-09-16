NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach einer massiven Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Reaktion darauf, dass VW die Jahresziele für den Barmittelzufluss und die Nettoliquidität in der Autosparte beibehalten habe. Am 5. Oktober biete eine Unternehmensveranstaltung eine Gelegenheit, um sich mit dem VW-Finanzvorstand über diese Entwicklungen auszutauschen./rob/gl/nas;