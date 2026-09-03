Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.71 Prozent auf 32’185.40 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 357.148 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.069 Prozent auf 31’980.53 Punkte an der Kurstafel, nach 31’958.41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31’951.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’249.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2.20 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 32’511.21 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 32’736.35 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 29’731.32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.89 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4.48 Prozent auf 21.92 EUR), Schaeffler (+ 4.27 Prozent auf 7.32 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.20 Prozent auf 37.36 EUR), Aroundtown SA (+ 3.04 Prozent auf 1.93 EUR) und Bechtle (+ 2.97 Prozent auf 36.72 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-3.16 Prozent auf 75.00 EUR), RENK (-2.62 Prozent auf 43.41 EUR), AIXTRON SE (-2.18 Prozent auf 34.92 EUR), Elmos Semiconductor (-2.06 Prozent auf 132.80 EUR) und CTS Eventim (-1.62 Prozent auf 57.70 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’061’002 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.410 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch