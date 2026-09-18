adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul passte den Aktienwert am Freitag an die höhere risikolose Verzinsung an. Er hält die Aktien im historischen Vergleich und gegenüber den Wettbewerbern für unterbewertet. "Auf dem Innovationstag in Herzogenaurach stellt Adidas seine Produktneuheiten vor. Dies sollte das Investorenvertrauen in die Pipeline und die Marke erhöhen", schrieb er./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
141.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
142.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|133.20
|1.41%
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|14:50
|
DZ BANK
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|12:15
|
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|11:56
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DZ BANK
Swiss Re Kaufen
|11:54
|
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen
|11:53
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|11:51
|
DZ BANK
Allianz Kaufen
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
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