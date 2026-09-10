MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Aroundtown SA-Anteile an diesem Tag bei 6.18 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 1’617.599 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’029.76 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 09.09.2026 auf 1.87 EUR belief. Mit einer Performance von -69.70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Aroundtown SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch