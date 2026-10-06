Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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06.10.2026 13:56:18
Akzo Nobel Hold
Akzo Nobel
54.33 CHF 0.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom Lack- und Farbenhersteller bekannt gegebene Übereinkunft für einen Verkauf des südostasiatischen Dekorationsgeschäfts an Nippon Paint sei ein positiver Schritt nach vorn, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mne/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.08 €
|
Abst. Kursziel*:
3.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.34%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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