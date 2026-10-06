Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’791 0.6%  SPI 19’589 0.7%  Dow 51’625 0.7%  DAX 25’439 0.7%  Euro 0.9365 0.4%  EStoxx50 6’273 0.5%  Gold 4’153 0.3%  Bitcoin 71’668 0.6%  Dollar 0.8320 0.1%  Öl 98.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
Suche...
ETF Sparplan

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

54.32
CHF
0.30
CHF
0.56 %
16:15:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 13:56:18

Akzo Nobel Hold

Akzo Nobel
54.33 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom Lack- und Farbenhersteller bekannt gegebene Übereinkunft für einen Verkauf des südostasiatischen Dekorationsgeschäfts an Nippon Paint sei ein positiver Schritt nach vorn, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mne/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.08 € 		Abst. Kursziel*:
3.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.34%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten