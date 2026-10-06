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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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06.10.2026 13:58:43

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Chipzulieferers am 5. November habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien zunehmende Hinweise auf Lieferengpässe bei Komponenten, welche kurzfristig ein Risiko bedeuteten. Die Nachfrage sei indes nicht das Problem - der Auftragseingang sollte sehr hoch bleiben./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.30 € 		Abst. Kursziel*:
43.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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