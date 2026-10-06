SUSS MicroTec 68.89 CHF 0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Chipzulieferers am 5. November habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien zunehmende Hinweise auf Lieferengpässe bei Komponenten, welche kurzfristig ein Risiko bedeuteten. Die Nachfrage sei indes nicht das Problem - der Auftragseingang sollte sehr hoch bleiben./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.