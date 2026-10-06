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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe auf einer Vorab-Informationsveranstaltung zu den Quartalszahlen einen leicht positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die zum Monatsbeginn wirksam gewordenen Preiserhöhungen kämen ein wenig früher als von ihm angenommen. Dies untermauere die Intention des Managements, die Margen zu verteidigen./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.