Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Am Montag klettert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.11 Prozent auf 30’484.24 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 337.643 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 30’451.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’450.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’527.78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’444.19 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32’355.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 32’994.37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 30’936.49 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.60 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4.15 Prozent auf 64.00 EUR), CTS Eventim (+ 2.16 Prozent auf 56.65 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.76 Prozent auf 27.78 EUR), IONOS (+ 1.43 Prozent auf 32.70 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.41 Prozent auf 90.15 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-2.37 Prozent auf 16.08 EUR), KION GROUP (-1.37 Prozent auf 35.32 EUR), TAG Immobilien (-1.11 Prozent auf 10.66 EUR), TUI (-1.07 Prozent auf 6.82 EUR) und Aroundtown SA (-0.89 Prozent auf 1.56 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 531’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.472 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch