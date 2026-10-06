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ETF Experten-Kolumne 06.10.2026 17:43:14

findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte

Kolumne

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Der Sommer sorgte unter Anleger:innen für gemischte Gefühle. Ein Thema machte vermehrt Schlagzeilen: Die Zinsen stiegen weltweit. Entsprechend erlitten Anleihen teils deutliche Kursrückgänge. Höhere Zinsen sind des einen Freud und des anderen Leid.

Rückblick

Ein „Sommerloch“ gab es auf dem Finanzmarkt nicht. Ob geopolitische Spannungen, steigende Preise an der Tankstelle oder Entwicklungen rund um mächtige KI-Modelle, was die Nachrichten prägte, bewegte auch die Märkte.

Vor allem höhere Energiepreise verteuerten viele Produkte. Um die Inflation einzudämmen, drehten viele Zentralbanken (ausser die Schweizer Nationalbank) an ihrem Hauptwerkzeug: dem Leitzins. Das liess die Zinssätze weltweit und über alle Laufzeiten hinweg steigen.

So musste der US-Staat Investoren kürzlich über 5% Zins bieten, um neue Schulden mit 10 Jahren Laufzeit aufzunehmen, so viel wie seit 2007 nicht mehr. Im Vereinigten Königreich und in Japan stiegen die langfristigen Zinsen gar auf Höchststände seit Ende der 1990-er Jahre. Auch in der Schweiz zogen die Zinsen an, wenn auch in geringerem Ausmass.

Diese Entwicklung hat direkte Konsequenzen für deine Anlagen. Höhere Zinsen bedeuten tiefere Kurse bei Anleihen und zinssensitiven Anlagen wie Immobilienfonds.

Warum Zinsen steigen und Sorgen bereiten

Wer Geld ausleiht, zahlt dem Gläubiger dafür Zinsen. Der vereinbarte Zins ist der „Preis des Geldes“. Steigen die Zinsen, hat das meistens drei Gründe.

Erstens ist da die Sorge vor zu vielen Schulden. Wenn Staaten wie derzeit gerade die USA oder das Vereinigte Königreich immer mehr Schulden machen, verlangen Investoren höhere Zinsen. Sie wollen für das erhöhte Risiko eines Zahlungsausfalls entschädigt werden.

Zweitens erhöhen die Zentralbanken ihre Leitzinsen, wenn die Konsumentenpreise steigen. Dies soll eine mögliche Preisspirale brechen und so mittelfristig die Kaufkraft des Geldes erhalten.

Drittens steigen die Zinsen als Folge einer brummenden Wirtschaft. Investieren Unternehmen viel, wie aktuell etwa massiv in den Ausbau der KI-Infrastruktur, wird Kapital knapp und damit teurer.

Höhere Zinsen beschäftigen Politik und Wirtschaft gleichermassen: Alle Akteure, ob Staaten, Unternehmen oder Eigenheimbesitzer, müssen ihre Schulden zu höheren Konditionen refinanzieren. Das bedeutet grössere (Zins-)Kosten und bindet Kapital, das sonst für produktive Investitionen genutzt werden könnte.

Schnellen die Zinsen gar innerhalb kurzer Zeit in die Höhe, kann dies Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten bringen und so die Wirtschaft abwürgen.

Was steigende Zinsen für Anleger:innen bedeuten

Lass dich von solchen Schreckensszenarien nicht verunsichern. Höhere Zinsen sind keineswegs nur negativ. Als Anleger:in profitierst du langfristig sogar davon.

Einerseits bekommst du über höhere Zinserträge künftig wieder mehr für dein Geld. Zweitens kannst du die Folgen von steigenden Zinsen durch das umsetzen der folgenden Anlagegrundsätze reduzieren:

1. Minimiere das Fremdwährungsrisiko: Halte Anleihen und Immobilienfonds ausschliesslich in Schweizer Franken.
2. Setze auf hohe Bonität: Investiere nur in Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (Investment Grade).
3. Bewirtschafte das Zinsänderungsrisiko: Setze gezielt auf Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit und wende eine Laufzeitenstaffelung an.

Dass die Schweiz im internationalen Vergleich die tiefsten Zinsen aufweist, ist kein Zufall. Ein wichtiger Grund ist die Schuldenbremse. Das Stimmvolk verordnete der Politik damit eine strenge Ausgabendisziplin. Das sorgt für eine geringe Staatsverschuldung, schafft Vertrauen bei Investoren und macht Schweizer-Franken-Anleihen sowie hiesige Immobilienfonds langfristig weniger anfällig für Zinserhöhungen.

So erfüllen diese beiden Anlageklassen ihre vorgesehene Rolle als Stabilitätsanker in deiner Anlagelösung, vor allem wenn die Aktienmärkte schwanken, und werfen seit kurzem wieder leicht höhere Erträge ab.

Matthias Bryner, Gründer und CEO des digitalen Vermögensverwalters findependent sowie Autor des vierteljährlich erscheinenden findependent Marktberichts.

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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