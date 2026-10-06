Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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06.10.2026 13:52:57
Micron Technology Overweight
Micron Technology
886.50 CHF 0.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Micron nach einer Veranstaltung für Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns erwarte 2027 und 2028 einen noch erheblich größeren Nachfrageüberhang als im laufenden Jahr, schrieb Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1’540.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 1’063.96
|
Abst. Kursziel*:
44.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 1’066.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.43%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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