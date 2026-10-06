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Umstrukturierung 06.10.2026 09:26:36

Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Der Privatmarktanbieter Partners Group steht vor der Auflösung eines an der Londoner Börse kotierten Private Equity Fonds.

Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des "Partners Group Private Equity Limited" (PGPE) für einen Ausstieg aus dem Fonds ausgesprochen.

Insgesamt wollten in einer Abstimmung PGPE-Investoren mit rund 74,1 Prozent der Aktien ihre Titel in sogenannte "Realisierungsaktien" umwandeln, wie einer PGPE-Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Das liege klar über der angestrebten Schwelle von maximal 40 Prozent der Aktien. Damit wird der im Juni 2026 angekündigte Plan hinfällig, den Investoren die Wahl zwischen langfristigen "Beteiligungsaktien" und "Realisierungsaktien" zu geben.

Ausserordentliche GV

Der Verwaltungsrat der britischen Gesellschaft werde deshalb den PGPE-Aktionären an einer für den (morgigen) Mittwoch angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung nur noch den Beschluss für eine kontrollierte Abwicklung zur Abstimmung vorlegen, heisst es in der Mitteilung. Dagegen werde der Vorschlag der Umstrukturierung nun fallen gelassen.

Der seit 2007 an der Londoner Börse kotierte Fonds, der von Partners Group verwaltet wird, umfasste per Ende April 2026 ein Vermögen von rund 800 Millionen Euro. Die PGPE-Titel waren laut Medienberichten teilweise mit einem Abschlag von bis zu 40 Prozent auf den inneren Wert gehandelt worden.

Weiterer Rückschlag

Für Partners Group handelt es sich um einen weiteren Rückschlag. Der Zuger Privatmarktspezialist steht seit Monaten wegen hoher Rücknahmebegehren von Seiten von privaten Investoren in den Schlagzeilen. Nachdem die Gesellschaft im Juni die Einschränkung von Rücknahmebegehren bei mehreren "Evergreen"-Fonds - also Fonds ohne feste Laufzeit - bekannt gab, war der Partners Group-Aktienkurs stark abgesackt.

Vergangene Woche hatte Partners Group auch für seinen Private Equity-Fonds "Global Value Sicav" eine ähnliche Struktur angekündigt, wie sie beim Londoner Fonds angestrebt war: Dieser soll künftig in zwei Teilportfolios aufgeteilt werden. Dabei zielt eines der Teilportfolios auf langfristigen Wertzuwachs, während das andere Teilportfolio aus einem ausschüttenden Fonds besteht.

Die Partners Group-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,83 Prozent auf 610,20 Franken.

tp/uh

Zürich (awp)

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Long 7.3512 20.12.2030 159690453
Long 12.056 17.12.2027 157436310
Long 3013.9998 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3512 18.06.2027 157230600
Short 12.056 18.06.2027 160009084
Short 50.2333 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1762 11.29 160910183
Long 11.5923 5.82 160910472
Long 17.7294 2.56 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4128 11.81 160676486
Short 10.3931 5.78 161113383
Short 23.1846 0.60 161357135

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