Air Liquide 159.96 CHF 0.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gaskonzern biete ein "starkes Trio" aus höheren Margen, steigenden Gewinnen (EPS) und attraktiven Kapitalrückflüssen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Hohe Wechselkosten und Markteintrittsbarrieren sicherten die Preissetzungsmacht und stützten die angestrebte Margensteigerung. Der Ausbau von Halbleiterkapazitäten für KI-Anwendungen treibe die Nachfrage nach margenstarken Spezialgasen an, und steigende Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhten die Aktionärsrendite./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.