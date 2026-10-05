Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’796 0.7%  SPI 19’589 0.7%  Dow 51’644 0.7%  DAX 25’450 0.8%  Euro 0.9365 0.4%  EStoxx50 6’274 0.5%  Gold 4’153 0.3%  Bitcoin 71’668 0.6%  Dollar 0.8320 0.1%  Öl 98.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
Suche...
ETF Sparplan

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

157.10
CHF
-1.50
CHF
-0.95 %
16:00:55
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 13:53:20

Air Liquide Kaufen

Air Liquide
159.96 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gaskonzern biete ein "starkes Trio" aus höheren Margen, steigenden Gewinnen (EPS) und attraktiven Kapitalrückflüssen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Hohe Wechselkosten und Markteintrittsbarrieren sicherten die Preissetzungsmacht und stützten die angestrebte Margensteigerung. Der Ausbau von Halbleiterkapazitäten für KI-Anwendungen treibe die Nachfrage nach margenstarken Spezialgasen an, und steigende Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhten die Aktionärsrendite./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Kaufen
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
169.34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
168.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten