Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig

Die Fertigung des Waffensystems Anthem solle 2027 beginnen, teilte das Unternehmen mit. Im ersten Jahr sollen 1.000 Stück in der sächsischen Stadt produziert werden. Im zweiten Jahr werden 5.000 Exemplare angestrebt.

Leipzig werde der weltweit grösste Standort von Covenant sein, sagte Firmenchef Michael Kaufman. Von dort aus sollen europäische Kunden beliefert werden. Mehrere Hundert Menschen sollen in Zukunft in der Produktion arbeiten. Das US-Unternehmen hat auch noch eine Fabrik in Dallas/Texas sowie einen Standort in Israel.

Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen. Der Marschflugkörper wird als Waffe für Präzisionsschläge tief im gegnerischen Gebiet ("deep strike") bezeichnet. In Leipzig werden die Flugkörper montiert. Die Bestückung mit Sprengstoff erfolgt nach Unternehmensangaben erst vor Ort bei den Kunden.

Die mehr als 10.000 Quadratmeter grosse Produktionshalle befindet sich im Leipziger Norden. Covenant hat eine bestehende Gewerbehalle angemietet. Vor Beginn der Produktion müssen die Behörden noch die Umwidmung der Lager- in eine Fertigungshalle genehmigen.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Covenant-Aktie zeitweise 3,63 Prozent tiefer bei 32,54 US-Dollar.

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LEIPZIG (awp international)