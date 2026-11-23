Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 4.73 Prozent höher bei 7’237.17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 58.247 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 4.99 Prozent fester bei 7’255.32 Punkten, nach 6’910.39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’295.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’152.66 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’623.68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7’674.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 6’602.99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.52 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NVIDIA (+ 31.48 Prozent auf 165.05 USD), Dell Technologies (+ 20.46 Prozent auf 334.91 USD), Cerebras Systems (+ 19.16 Prozent auf 98.51 USD), Micron Technology (+ 19.04 Prozent auf 707.70 USD) und Marvell Technology (+ 18.37 Prozent auf 144.74 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil International Paper (-4.55 Prozent auf 28.98 USD), Elevance Health (-3.78 Prozent auf 379.55 USD), Brown-Forman B (-3.64 Prozent auf 28.83 USD), Texas Pacific Land (-3.50 Prozent auf 258.07 USD) und Tyson Foods (-3.33 Prozent auf 62.95 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 191’466’400 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15.27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch