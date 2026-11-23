NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ Composite-Kursverlauf
|
23.11.2026 22:33:41
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet zum Ende des Montagshandels Kursrakete
So performte der NASDAQ Composite am Montag schlussendlich.
Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 6.51 Prozent stärker bei 24’089.56 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 7.30 Prozent auf 24’269.75 Punkte an der Kurstafel, nach 22’617.73 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’353.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’794.96 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Wert von 25’955.34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26’180.45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’273.08 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NVIDIA (+ 31.48 Prozent auf 165.05 USD), Century Casinos (+ 28.98 Prozent auf 0.26 USD), AXT (+ 24.37 Prozent auf 38.02 USD), Monolithic Power Systems (+ 16.80 Prozent auf 1’333.88 USD) und TTM Technologies (+ 16.52 Prozent auf 68.57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Monro Muffler Brake (-11.79 Prozent auf 8.38 USD), Dorel Industries (-5.09 Prozent auf 0.90 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.46 Prozent auf 3.00 USD), SIGA Technologies (-4.17 Prozent auf 2.30 USD) und Nissan Motor (-3.71 Prozent auf 1.69 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 191’466’400 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 0.91 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25.00 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24’089.56
|6.51%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.