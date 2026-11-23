Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 6.51 Prozent stärker bei 24’089.56 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 7.30 Prozent auf 24’269.75 Punkte an der Kurstafel, nach 22’617.73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’353.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’794.96 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Wert von 25’955.34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26’180.45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’273.08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NVIDIA (+ 31.48 Prozent auf 165.05 USD), Century Casinos (+ 28.98 Prozent auf 0.26 USD), AXT (+ 24.37 Prozent auf 38.02 USD), Monolithic Power Systems (+ 16.80 Prozent auf 1’333.88 USD) und TTM Technologies (+ 16.52 Prozent auf 68.57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Monro Muffler Brake (-11.79 Prozent auf 8.38 USD), Dorel Industries (-5.09 Prozent auf 0.90 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.46 Prozent auf 3.00 USD), SIGA Technologies (-4.17 Prozent auf 2.30 USD) und Nissan Motor (-3.71 Prozent auf 1.69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 191’466’400 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.524 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 0.91 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25.00 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch