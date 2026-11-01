Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. In Woche 8 der neuen iPhone-Generation seien die Vorlaufzeiten für das Duo-Modell unverändert geblieben, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Bei den Pro-Modellen setze sich die Normalisierung fort. Damit zeichne sich eine etwas geringere Nachfrage als vor einem Jahr für das Vorgängermodell ab, sodass die Umsatzentwicklung von höheren Preisen und robuster Nachfrage nach dem teureren Duo-Modell abhänge./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 344.63
|
Abst. Kursziel*:
4.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 344.79
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.41%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
31.10.26
|Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie (finanzen.net)
|
30.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich (AWP)
|
28.10.26
|Apple-Aktie in Rot: Konzern verabschiedet sich von strikter Touchscreen-Trennung (AWP)
|
27.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Apple hit by ‘Crackgate’ outcry over iPhone Duo screen problems (Financial Times)
|
27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|282.40
|-1.20%
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|07:27
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Jefferies & Company Inc.
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|07:20
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform
|07:19
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|07:08
|
JP Morgan Chase & Co.
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