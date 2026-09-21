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21.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Abend stärker

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 338,01 USD.

Apple
276.50 CHF 0.56%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 338,01 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'062 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 339,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 335,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'921'518 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,94 Prozent. Bei einem Wert von 240,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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