Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der fairen Wert auf 310 US-Dollar belassen wurde. Ingo Wermann attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Montag vorliegenden Studie ein solides drittes Geschäftsquartal, aber einen schwächeren Ausblick. Trotz Lieferengpässen bei Halbleitern erziele Apple Umsatzrekorde. Nach dem Erreichen des fairen Werts ist die Aktie für ihn keine Kaufempfehlung mehr. Die Bewertung sei historisch hoch./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Halten
|
Unternehmen:
Apple Inc.
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
$ 305.09
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 303.85
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
-
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