Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0.98 Prozent höher bei 52’575.22 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24.535 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.437 Prozent auf 52’291.85 Punkte an der Kurstafel, nach 52’064.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52’720.24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52’204.46 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.01 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der Dow Jones bei 53’791.85 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 50’848.75 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 46’108.00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.67 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3.97 Prozent auf 111.71 USD), Apple (+ 2.58 Prozent auf 334.99 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.44 Prozent auf 338.44 USD), Salesforce (+ 2.40 Prozent auf 248.83 USD) und Boeing (+ 2.35 Prozent auf 209.61 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2.50 Prozent auf 378.59 USD), Amgen (-0.53 Prozent auf 380.44 USD), Merck (-0.15 Prozent auf 144.49 USD), McDonalds (+ 0.02 Prozent auf 253.11 USD) und Johnson Johnson (+ 0.06 Prozent auf 266.52 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7’296’515 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.643 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch