ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la;