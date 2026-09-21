Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
260.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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