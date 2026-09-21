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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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22.09.2026 07:39:29

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332.00 DKK
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
260.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
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07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06:35 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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