Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 337,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 337,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 335,37 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1'960'910 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2025 (240,24 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 28,71 Prozent sinken.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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