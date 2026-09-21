Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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Engie (ex GDF Suez) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
27.70 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.54 €
|
Abst. Kursziel*:
17.67%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.34%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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