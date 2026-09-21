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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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22.09.2026 07:18:29

Engie (ex GDF Suez) Outperform

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 11:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
27.70 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23.54 € 		Abst. Kursziel*:
17.67%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
23.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.34%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
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