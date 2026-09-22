mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
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22.09.2026 08:02:36
mobilezone-Aktie: jusit-Handys werden auch über Apfelkiste verkauf
mobilezone baut den Vertrieb seiner aufbereiteten Smartphones aus.
Apfelkiste gehört seit Juni 2026 zur mobilezone-Gruppe. Bislang vertreibt mobilezone die jusit-Smartphones über jusit.ch und mobilezone.ch, die eigenen Läden sowie über Digitec Galaxus. Mit Apfelkiste kommt damit ein weiterer digitaler Vertriebskanal hinzu.
Die gebrauchten Smartphones werden von mobilezone in der Schweiz geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert. Dabei würden ausschliesslich Originalersatzteile verwendet. Auch Ankauf und Verkauf der Geräte erfolgten in der Schweiz.
yz/rw
Risch (awp)
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