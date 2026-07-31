Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Quartal im Erwartungsrahmen. Schwieriger werde aber die Situation in der Lieferkette. Unter anderem im Speicherbereich gebe es Einschränkungen, die die Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 trübten./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 301.45
|
Abst. Kursziel*:
-1.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 301.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.78%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
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