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31.07.2026 17:36:46

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Quartal im Erwartungsrahmen. Schwieriger werde aber die Situation in der Lieferkette. Unter anderem im Speicherbereich gebe es Einschränkungen, die die Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 trübten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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