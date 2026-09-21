LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 475 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Luxuskonzerns seien mau, schrieb Piral Dadhania in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die bisherige These einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr werde im dritten Quartal durch das Konjunkturumfeld und eine nachlassende Nachfrage relativiert. Die Aktie sei nicht so günstig, wie es die Markterwartungen aussehen ließen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
475.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
401.75 €
|
Abst. Kursziel*:
18.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
402.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.01%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
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|Bernstein Research
|17.09.26
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|Bernstein Research
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|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
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|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
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|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|381.10
|0.29%
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|07:18
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Bernstein Research
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