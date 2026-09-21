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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

381.10
CHF
1.10
CHF
0.29 %
21.09.2026
SWX
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22.09.2026 07:28:47

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
379.80 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 475 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Luxuskonzerns seien mau, schrieb Piral Dadhania in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die bisherige These einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr werde im dritten Quartal durch das Konjunkturumfeld und eine nachlassende Nachfrage relativiert. Die Aktie sei nicht so günstig, wie es die Markterwartungen aussehen ließen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Sector Perform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
475.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
401.75 € 		Abst. Kursziel*:
18.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
402.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.01%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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