Apple Aktie 908440 / US0378331005
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03.06.2026 07:51:13
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Von der kommende Woche anstehenden Entwicklerkonferenz WWDC des Technologieriesen seien diesmal nur softwarebezogene Neuerungen zu erwarten, schrieb David Vogt in einem Ausblick am Dienstagabend. Der Fokus der Anleger dürfte dabei auf dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) liegen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 315.20
|
Abst. Kursziel*:
-6.09%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 315.19
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Abst. Kursziel aktuell:
-6.09%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
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