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07.07.2026 13:19:50

Apple Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 325 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungeachtet der Anlegerdiskussionen über die jüngsten Preiserhöhungen und deren Einfluss auf die Nachfrage sieht Samik Chatterjee etliche Triebfedern für eine bessere Umsatz- und Ergebnisentwicklung als derzeit am Markt befürchtet. So zeigten etwa historische Daten, dass sich der Einfluss der Preise auf die Volumina der wichtigsten Hardware-Produkte iPhone, Mac und iPad über viele Jahre hinweg in Grenzen gehalten habe, schrieb der Experte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für die Aktie ein Jahr weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
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Samik Chatterjee 		KGV*:
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