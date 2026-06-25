Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 275.15
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Abst. Kursziel*:
18.12%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 275.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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