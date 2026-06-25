Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’232 0.8%  SPI 20’051 0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’995 1.0%  Euro 0.9202 -0.1%  EStoxx50 6’268 0.9%  Gold 4’009 -0.5%  Bitcoin 48’295 -0.3%  Dollar 0.8089 -0.1%  Öl 74.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Coinbase for Agents: Zugriff für KI-Agenten auf Krypto-Trading und Zahlungen
Dollar behauptet sich gegenüber Franken und Euro - Das bewegt den Markt
Swatch-Aktie: Schweizer Uhrenriese fordert Schadensersatz im Rechtsstreit gegen Samsung
Idorsia-Aktie: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig
Chip-Schock in Asien: Ausverkauf lässt Nikkei und KOSPI abstürzen
Suche...
eToro entdecken

Apple Aktie 908440 / US0378331005

224.14
CHF
-15.10
CHF
-6.31 %
25.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.06.2026 22:55:15

Apple Overweight

Apple
224.14 CHF -6.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 275.15 		Abst. Kursziel*:
18.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 275.15 		Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten