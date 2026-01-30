LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he;