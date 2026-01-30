Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

197.78
CHF
1.54
CHF
0.78 %
17:30:00
BRXC
30.01.2026 15:20:48

Apple Underweight

Apple
197.78 CHF 0.78%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 239.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 255.01 		Abst. Kursziel*:
-6.28%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 256.67 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.88%
Analyst Name::
Tim Long 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

15:20 Apple Underweight Barclays Capital
13:01 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Apple Neutral UBS AG
06:47 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
