30.01.2026 15:20:48
Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 239.00
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
$ 255.01
Abst. Kursziel*:
-6.28%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
$ 256.67
Abst. Kursziel aktuell:
-6.88%
Analyst Name::
Tim Long
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
