Apple Aktie 908440 / US0378331005
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12.08.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 302,26 USD.
Die Apple-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 302,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'821 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 302,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 305,60 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1'583'872 Aktien.
Bei einem Wert von 344,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 12,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 223,79 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 35,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109.42 Mrd. USD – ein Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,82 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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