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NASDAQ 100-Kursentwicklung 10.08.2026 16:00:42

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start

Der NASDAQ 100 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Intel
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Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.13 Prozent auf 29’683.22 Punkte nach unten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.043 Prozent auf 29’709.49 Punkte an der Kurstafel, nach 29’722.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’610.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’730.31 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’825.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’234.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23’611.27 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17.76 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 6.65 Prozent auf 529.07 USD), Diamondback Energy (+ 3.72 Prozent auf 195.03 USD), CrowdStrike (+ 3.21 Prozent auf 221.31 USD), Palantir (+ 2.94 Prozent auf 177.07 USD) und Palo Alto Networks (+ 2.83 Prozent auf 374.17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-4.74 Prozent auf 96.83 USD), Lumentum (-4.39 Prozent auf 851.09 USD), Arm (-3.99 Prozent auf 271.30 USD), Apple (-2.32 Prozent auf 306.07 USD) und Keurig Dr Pepper (-2.27 Prozent auf 29.33 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’791’592 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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