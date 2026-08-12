Apple Aktie 908440 / US0378331005
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12.08.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 301,64 USD.
Die Apple-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 301,64 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'808 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 300,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 305,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'341'868 Apple-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (344,56 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 12,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2025 (223,79 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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