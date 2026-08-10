Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert zum Start des Montagshandels

Am Montag gibt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.15 Prozent auf 53’956.87 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.294 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.347 Prozent tiefer bei 53’849.26 Punkten in den Handel, nach 54’036.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 53’866.69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 54’072.66 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Stand von 52’637.01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49’609.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 44’175.61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.52 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2.32 Prozent auf 190.88 USD), Cisco (+ 1.45 Prozent auf 123.19 USD), UnitedHealth (+ 1.23 Prozent auf 412.10 USD), Microsoft (+ 1.07 Prozent auf 505.35 USD) und Salesforce (+ 0.74 Prozent auf 194.16 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Apple (-2.32 Prozent auf 306.07 USD), Sherwin-Williams (-1.54 Prozent auf 364.03 USD), Travelers (-0.93 Prozent auf 380.72 USD), Honeywell Technologies (-0.92 Prozent auf 243.96 USD) und Walmart (-0.63 Prozent auf 111.14 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’431’210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.691 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch