Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 273.76
|
Abst. Kursziel*:
-15.98%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 273.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.98%
|
Analyst Name::
Tim Long
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
29.12.25
|Apple Aktie News: Apple am Montagabend kaum bewegt (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt zurück (Spiegel Online)
|
29.12.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
27.12.25
|Tech-Aktien im Check: So stark profitierten Anleger von Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon (finanzen.ch)
|
26.12.25