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Apple Aktie 908440 / US0378331005

272.40
CHF
3.74
CHF
1.39 %
13:30:03
BRXC
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27.07.2026 12:30:26

Apple Hold

Apple
272.40 CHF 1.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 308.92
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 333.02 		Abst. Kursziel*:
-7.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 333.07 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.25%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Apple Inc. 272.33 1.37% Apple Inc.