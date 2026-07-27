Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 308.92
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 333.02
|
Abst. Kursziel*:
-7.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 333.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.25%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|272.33
|1.37%
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