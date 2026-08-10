Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.07 Prozent schwächer bei 53’998.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.294 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53’849.26 Zählern und damit 0.347 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (54’036.93 Punkte).

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’866.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 54’072.66 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’637.01 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’609.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44’175.61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.61 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 3.53 Prozent auf 193.15 USD), Microsoft (+ 1.89 Prozent auf 509.46 USD), Amazon (+ 1.73 Prozent auf 279.24 USD), Salesforce (+ 1.41 Prozent auf 195.45 USD) und Cisco (+ 1.37 Prozent auf 123.09 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Apple (-2.18 Prozent auf 306.51 USD), NVIDIA (-2.05 Prozent auf 219.36 USD), Walt Disney (-1.89 Prozent auf 102.93 USD), Sherwin-Williams (-1.88 Prozent auf 362.79 USD) und Travelers (-1.49 Prozent auf 378.59 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’414’296 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.691 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch