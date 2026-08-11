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Lukrative Apple-Investition? 11.08.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Apple-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Apple
248.74 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 177.79 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56.246 Apple-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 308.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’338.43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.38 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Apple betrug jüngst 4.58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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