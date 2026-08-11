Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Apple-Investition?
|
11.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Apple-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 177.79 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56.246 Apple-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 308.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’338.43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.38 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Apple betrug jüngst 4.58 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20:27
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)