Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 53’975.98 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.294 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.347 Prozent auf 53’849.26 Punkte an der Kurstafel, nach 54’036.93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54’072.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 53’850.19 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’637.01 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 49’609.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 44’175.61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11.56 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 4.48 Prozent auf 194.91 USD), Salesforce (+ 2.47 Prozent auf 197.51 USD), Merck (+ 1.82 Prozent auf 130.92 USD), Amgen (+ 1.52 Prozent auf 417.20 USD) und Amazon (+ 1.32 Prozent auf 278.09 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-2.86 Prozent auf 217.55 USD), Travelers (-2.26 Prozent auf 375.62 USD), Sherwin-Williams (-1.90 Prozent auf 362.71 USD), Walt Disney (-1.65 Prozent auf 103.18 USD) und Apple (-1.62 Prozent auf 308.26 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’790’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.691 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch