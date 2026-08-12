Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0.05 Prozent auf 53’816.86 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.241 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.316 Prozent stärker bei 53’961.60 Punkten, nach 53’791.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’731.96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’969.36 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.473 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52’637.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’760.56 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 44’458.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11.23 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2.65 Prozent auf 223.26 USD), Cisco (+ 2.09 Prozent auf 122.95 USD), Merck (+ 2.02) Prozent auf 133.05 USD), Caterpillar (+ 1.97 Prozent auf 860.01 USD) und Walmart (+ 1.31 Prozent auf 114.74 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2.45 Prozent auf 192.63 USD), Microsoft (-2.12 Prozent auf 493.15 USD), IBM (-1.79 Prozent auf 234.15 USD), Nike (-1.67 Prozent auf 40.63 USD) und Apple (-1.32 Prozent auf 300.90 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’757’930 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.564 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch