Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.24 Prozent auf 53’906.10 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.294 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.347 Prozent tiefer bei 53’849.26 Punkten, nach 54’036.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 53’859.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54’072.66 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’637.01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49’609.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 44’175.61 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.42 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 4.07 Prozent auf 194.16 USD), Salesforce (+ 2.51 Prozent auf 197.57 USD), Cisco (+ 2.31 Prozent auf 124.24 USD), Merck (+ 1.61 Prozent auf 130.65 USD) und Microsoft (+ 1.37 Prozent auf 506.83 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-2.57 Prozent auf 218.21 USD), Apple (-2.26 Prozent auf 306.25 USD), Walt Disney (-1.88 Prozent auf 102.94 USD), Travelers (-1.83 Prozent auf 377.29 USD) und Sherwin-Williams (-1.80 Prozent auf 363.08 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’543’332 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch