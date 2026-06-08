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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Das Thema KI bleibe bei Apple evolutionär anstelle von revolutionär, schrieb Edison Lee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Worldwide Developers Conference (WWDC). Der Fokus liege darauf, KI in alle traditionellen Produkte und Services zu integrieren./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.