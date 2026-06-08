Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Das Thema KI bleibe bei Apple evolutionär anstelle von revolutionär, schrieb Edison Lee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Worldwide Developers Conference (WWDC). Der Fokus liege darauf, KI in alle traditionellen Produkte und Services zu integrieren./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 22:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 299.88
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 301.54
|
Abst. Kursziel*:
-0.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 301.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.56%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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