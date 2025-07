NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 188,32 US-Dollar belassen. Es gebe Anzeichen einer im zweiten Quartal starken iPhone-Nachfrage, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beruft sich dabei auf den Anstieg vermeldeter Geräteverkäufe wichtiger US-Anbieter. Eine Preiserhöhung für das iPhone 17 sei wahrscheinlich, als Treiber einer Neubewertung der Aktien reiche dies aber wohl nicht aus./rob/tih/he;