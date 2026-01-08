Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 20:13:11

Infineon Buy

Infineon
38.82 CHF 2.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen./bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

